tmw Neustadter in scadenza con la Dinamo Mosca. Sul centrale c'è la Lazio

Colonna della Dinamo Mosca dopo una vita in Germania, tra Borussia Monchengladbach e Schalke 04, tre anni poi in Turchia al Fenerbahce, Roman Neustadter è anche uno dei perni della Russia. Classe '88, il centrale difensivo e mediano di Dnipropetrovsk è in scadenza col club della Capitale. Per questo, oltre alle discussioni sul rinnovo, stanno arrivando chiamate e manifestazioni d'interesse: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, su Neustadter ci sarebbe la Lazio. Occasione low cost ma di grande esperienza, sul russo (con passaporto comunitario, tedesco), sarebbe un rinforzo da Champions per i biancocelesti e per gli altri club che stanno chiedendo informazioni.