TMW - Neuville: "Emre Can un campione. Farebbe comodo al 'Gladbach"

Oliver Neuville, ex attaccante, cittadino europeo nel vero senso della parola e membro dello staff di Marco Rose al Borussia Monchengladbach, ha tanto da raccontare dopo una carriera che lo ha visto giocare più di 500 gare tra i professionisti tra Svizzera, Germania e Spagna. Una carriera che gli ha permesso di giocare una finale di Champions League con la maglia del Bayer Leverkusen, ma anche una finale della Coppa del Mondo nel 2002 e una all'Europeo nel 2008. L'Italia è comunque molto presente nel suo cuore, visto che la madre è calabrese di Filadelfia, ma anche perché da adolescente è stato molto vicino ad approdare in Serie A prima di prendere altre strade.

In vista della partita di domani tra la Roma e il 'Gladbach, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha avuto il piacere di poter parlare con lui del match di Europa League, di Champions e di calcio tedesco in una lunga intervista che potrete leggere integralmente domattina alle 8.30 ma che anticipiamo con un breve estratto a proposito della possibilità che Emre Can, centrocampista potenzialmente in uscita dalla Juventus, torni a giocare in Bundesliga già dal prossimo gennaio: "E' un giocatore talmente forte che potrebbe fare comodo a qualsiasi squadra in Germania. Anche al Borussia Monchengladbach ovviamente anche visto che abbiamo diversi infortuni in quel settore del campo. Purtroppo c'è un problema di soldi. Non abbiamo a disposizione abbastanza milioni per puntare a un campione come lui, ci fosse la possibilità farebbe molto comodo, ma penso che sia impossibile per le nostre finanze acquistarlo dalla Juventus".

