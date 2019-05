TMW News - A tutto Sarri. Milan, quante incertezze sul futuro

Maurizio Sarri al centro del TMW News di oggi: il tecnico toscano ha conquistato col suo Chelsea l'Europa League e adesso il suo nome potrebbe diventare sempre più caldo per la Juventus. Da tempo i bianconeri lo hanno messo in cima alle preferenze per il post Allegri (sempre che il Chelsea lo liberi). Spazio poi al Milan e alle incertezze sul futuro dei rossoneri, dai dirigenti all'allenatore. Infine, occhi puntati sul caos Roma con De Rossi e alcuni senatori dello spogliatoio che avrebbero voluto l'allontanamento di Totti e di Di Francesco.

