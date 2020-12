tmw news Addio a Paolo Rossi. Letale in area, signore sempre

Puntata del TMW News di oggi esclusivamente dedicata a Paolo Rossi, morto nella notte scorsa all'età di 64 anni. Per ricordare Pablito intervengono suoi compagni di squadra come Antonio Di Gennaro e Celeste Pin ma anche chi lo ha visto solo giocare e ne è rimasto impressionato come Adailton. Spazio pure al ricordo da parte di un appassionato di calcio come Corrado Tedeschi.

