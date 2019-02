C'è la crisi dell'Inter al centro del TMW News di oggi, 4 febbraio 2019. La squadra di Spalletti ieri è stata battuta a San Siro dal Bologna tra i fischi del pubblico nerazzurro che in queste prime gare del 2019 ha visto la squadra letteralmente crollare.

Poi l'addio al Napoli del capitano Marek Hamsik, che proseguirà la sua carriera in Cina, e le difficoltà difensive della Juventus. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.