TMW News - Atalanta inarrestabile. Derby d'Italia, l'Inter spera

L'Atalanta che non si ferma più: se ne parla nel TMW News di oggi sottolineando ancora una volta le qualità dei bergamaschi che hanno raggiunto la finale di Coppa italia e ora puntano al quarto posto in campionato. spazio anche all'analisi della stagione della Fiorentina, che per la terza volta consecutiva resta fuori dall'Europa. Infine spazio al derby d'Italia con l'inter che prova a blindare la Champions.

