TMW News - Bati Mundial, Inter blinda Icardi. Italia, domani l'Argentina

Edizione odierna del TMW News, il salotto video quotidiano di Tuttomercatoweb.com che apre con le parole di Gabriel Omar Batistuta in occasione della 'Partita Mundial' disputata ieri sera a Roma. Dai giallorossi alla Fiorentina, fino al Mondiale in Russia: l'argentino ha espresso la sua opinione in merito ai temi caldi del momento. L'Inter, invece, prova a trattenere Mauro Icardi, con i nerazzurri che vogliono aumentare la clausola rescissoria portandola a quota 180 milioni di euro. Giornata di vigilia per l'Italia di Gigi Di Biagio, che domani sfida l'Argentina a Manchester. Clicca sul video in calce o sull'icona video se ci segui da app.