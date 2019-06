Il Milan riaccoglie Boban e dà un nuovo ruolo a Maldini, al centro del nuovo progetto rossonero, aspettando Marco Giampaolo in panchina. L'Inter è sempre più vicina a chiudere per Nicolò Barella, con Radja Nainggolan che potrebbe già salutare i nerazzurri. In Brasile, questa notte inizia la Copa América. Tutto questo, e molto altro, nel TMW News di oggi.

Clicca sotto per guardare la puntata.