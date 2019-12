Ribaltone in casa Napoli. Esonerato Ancelotti e ufficializzato Gattuso al suo posto. Al tecnico non è bastato il 4-0 contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di Champions per salvare la sua panchina. Adesso il nuovo allenatore dovrà cercare di risollevare gli azzurri in campionato. Serata triste invece per l'Inter nella massima competizione europea. 1-2 a San Siro contro il Barcellona e addio alla Champions League. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.