TMW News - Bye bye Mourinho. Wanda-Inter: botta e risposta

Jose Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Stamani mattina l'ufficialità del club inglese che potrebbe scatenare un domino sulle panchine delle big d'Europa. Cambiano gli scenari anche sulla trattativa tra i Red Devils e la Juventus per il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Intanto un vero e proprio scossone in casa Inter, con le parole di Wanda Nara e la risposta di Piero Ausilio sul rinnovo di Mauro Icardi. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi: clicca sul video.