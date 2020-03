tmwnews Campionato, bagarre tra i club per riprendere. Mercato, ipotesi finestra lunghissima

La bagarre tra i club per la ripresa del campionato: se ne parla nel TMW News di oggi prendendo in esame le due diverse fazioni: da una parte chi vuol terminare il campionato, dall'altra chi prende in considerazione l'ipotesi di non giocare più. Spazio poi anche ad una serie di considerazioni sul mercato e in particolare sull'idea di creare un'unica lunga finestra da luglio a gennaio anche in modo da consentire ai club di rimettersi in sesto a livello economico