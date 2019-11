TMW News - Caos Napoli. E Conte attacca la società nerazzurra

Caos al Napoli: dopo la decisione di ieri sera da parte dei calciatori di non proseguire il ritiro voluto dal club, la società partenopea ha oggi replicato con un comunicato in cui sostiene che tutelerà tutti i propri diritti in ogni sede competente. Se ne parla nel TMW News dando anche grande spazio all'ira di Conte che ha attaccato la società nerazzurra sulle scelte di mercato. Infine uno sguardo alla lotta salvezza con Spal e Brescia ora all'ultimo posto in classifica.

Clicca sotto peer guardare