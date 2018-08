TMW News - Caso Lazio. Roma, Kluivert fa già sognare

Il caso Lazio in apertura di TMW News: si parla del video diventato virale che ritrae Lotito al telefono in una discussione con il tecnico Inzaghi. Spazio poi alla Roma e al brillante esordio di Kluivert, per poi concentrarsi su Marchisio e la sua prossima destinazione. In chiusura occhi puntati sulla Fiorentina e le sue ambizioni.

