TMW News - Champions, canta Napoli. Inter, passo indietro

La grande impresa del Napoli contro il Liverpool: se ne parla nel TMW News sottolineando anche la maturità e solidità dei partenopei emersa da questa partita contro i campioni d'Europa in carica. Spazio anche al deludente pareggio dell'Inter contro lo Slavia Praga e poi al debutto in Europa League, in programma domani, di Roma e Lazio che affronteranno rispettivamente Basaksehir e Cluj

Clicca sotto per guardare