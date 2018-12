Edizione del TMW News dedicata alle squadre italiane impegnate domani in Champions League, con il momento diametralmente opposto di Juventus e Roma. Da un parte i bianconeri di Allegri, a caccia del primo posto nel girone e di nuovi record, dall'altra i giallorossi di Di Francesco in cerca di continuità di rendimento. Ma non solo. In primo piano anche il Sassuolo e il Parma, con i due giovani tecnici De Zerbi e D'Aversa tra le rivelazioni del campionato di italiano. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.