TMW News - Chi è l'anti-Juve? Gattuso punta la Lazio

L'Inter stravince la sfida dell'Olimpico contro la Lazio e aggancia il Napoli al secondo posto in classifica dopo le prime 10 giornate di campionato. Chi è l'anti-Juve tra i nerazzurri e i partenopei. Fabio Ravezzani, Gianluca Zambrotta e Marcello Lippi hanno detto la loro e nel TMW News di oggi vi proponiamo le loro interviste. Capitolo Juventus: per l'ex ct e Didier Deschamps i bianconeri possono vincere la Champions League. Intanto il Milan punta al quarto posto nel recupero della prima giornata in programma per domani sera contro il Genoa a San Siro, con Gattuso che proverà ad allontanare le continue voci sul suo possibile esonero. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.