La vittoria della Fiorentina per 7-1 contro la Roma con i viola trascinati da Federico Chiesa, il trionfo dell'Atalanta per 3-0 sulla Juventus in Coppa Italia e il mercato invernale appena chiuso. Questi gli argomenti all'ordine del giorno nel nostro TMW News, eccezionalmente girato a Milano in occasione dello stop alla campagna acquisti di gennaio.

