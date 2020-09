tmwnews Ci siamo, Serie A al via. E il Parma riparte da Krause

Il campionato al via, a partire da domani. Se ne parla nel TMW News di oggi dando spazio alle big e a come si sono rinforzate per ora, senza dimenticare i possibili colpi che potranno essere messi a segno da qui al 5 ottobre. Spazio poi alla Roma che ha deciso di convocare Dzeko destinato comunque alla Juve. Tra gli altri temi anche il Parma che da oggi è ufficialmente passato nelle mani dell'imprenditore americano Kyle Krause. Per analizzare la situazione avremo in collegamento Luigi Apolloni, vero simbolo dei gialloblù.

