vedi letture

tmwnews Colpo Napoli a San Siro. La Lazio non si nasconde: domenica sfida Scudetto

Importantissima vittoria del Napoli a San Siro contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia. Decisivo il gol di Fabian Ruiz e una super difesa che ha bloccato Lukaku e Lautaro. Al ritorno al San Paolo servirà un'impresa ai nerazzurri che dovranno ripetere il successo ottenuto in campionato a gennaio. L'Inter non sorride e a peggiorare ancora di più la situazione è arrivato anche l'infortunio di Sebastiano Esposito. A due settimane dalla fine del mercato Conte è di nuovo in emergenza in attacco, con solo tre giocatori a disposizione. Infine la Lazio. Senza coppe da giocare la squadra di Inzaghi è concentrata solo sul campionato e sulla gara di domenica sera. Non ci sarà Lulic, che dovrà restare ai box per sei settimane e Marusic si candida a prendere il suo posto sulla sinistra. I biancocelesti non possono più nascondersi, quello contro i nerazzurri sarà uno scontro diretto per lo Scudetto. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.