tmwnews Consiglio federale, passa a linea Gravina. 30 anni fa l'inizio delle Notti Magiche

Spazio alle decisioni del consiglio Federale nel corso del TMW News di oggi, dai playoff ai playout passando per l'algoritmo. Tanti temi di discussione con Amedeo Carboni, ex di Roma e Valencia. Occhi puntati poi sul futuro di Chiesa, messo ormai sul mercato dalla Fiorentina. Senza dimenticare una rievocazione di Italia90, a trent'anni esatti dal via, la coppa del Mondo che fu vinta dalla Germania. Era l'inizio delle Notti Magiche, come nel ritornello della canzone ideata per l'occasione e cantata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato

