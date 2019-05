Antonio conte e il suo futuro. se ne parla nel TMW News di oggi alla luce delle sue parole alla Gazzetta dello Sport. Dal no alla Roma alle ipotesi Juve e Inter senza tralasciare le piste estere. spazio poi al Milan ieri vittorioso col bologna ma sempre in mezzo al caos (vedi lite Gattuso-Bakayoko e la squalifica per tre giornate di Paquetà). Infine occhi sul Torino che, dopo il sogno Champions, ora cerca di agguantare il sesto posto.

Clicca sotto per guardare