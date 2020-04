tmwnews Coppa Italia a rischio annullamento. Il mercato delle big

vedi letture

La Coppa Italia rischia di saltare. Le numerose partite che dovranno essere presumibilmente giocate da fine maggio in poi potrebbero fare in modo che venga sacrificata questa competizione. Sarebbe una beffa soprattutto per il Napoli che sogna di vincerla in una stagione con poche soddisfazioni. Si parla poi del mercato anche del Napoli oltre che di quello della Juventus e della Lazio (in più ci saranno gli interventi di Fabrizio Ferron e di Aldo Firicano).

Clicca sotto per guardare