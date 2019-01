Edizione odierna del TMW News divisa tra campo e mercato, con la sfida di Coppa Italia che vedrà affrontarsi Fiorentina e Roma. Da una parte Chiesa, dall'altra Zaniolo, entrambi nel mirino della Juventus (e non solo). In primo piano anche l'Inter, reduce dal ko col Torino e alle prese col caso Perisic. Spazio inoltre a Quagliarella - vero uomo copertina della Serie A - al Bologna del neo tecnico Mihajlovic. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.