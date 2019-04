Dalla corsa Champions a quella per la salvezza. TMW News di oggi dedicato alle due grandi lotte che sono rimaste nella nostra Serie A a sei giornate dalla fine del campionato. Occasione persa ieri per l'Atalanta che non è andata oltre lo 0-0 casalingo contro l'Empoli, mentre la Lazio proverà a recuperare terreno nella sfida di domani contro l'Udinese. In fondo alla classifica rischiano anche Parma e Genoa e le prossime settimane saranno decisive. Nessuna prova tv invece per Kessie e Bakayoko, questa la decisione del giudice sportivo. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.