TMW News - CR7 a Torino. Casting Roma per tecnico e ds. Difra in viola?

Cristiano Ronaldo è tornato a Torino e ha trascorso gran parte della mattinata alla Continassa: nessun nuovo esame per il portoghese che punta comunque a tornare in campo contro l'Ajax. Chi prenderà il suo posto nelle prossime tre gare di campionato? Intanto in casa Roma prosegue il casting per il nuovo tecnico: Sarri e Gasperini i due nomi, mentre per il ruolo di ds si parla di Petrachi. Infine Eusebio Di Francesco: la sua nuova panchina potrebbe essere quella della Fiorentina. Clicca sul video per il TMW News di oggi: