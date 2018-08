TMW News - CR7, voglia del primo gol italiano. Inter, caccia al successo

Cristiano Ronaldo e la rabbia per il mancato premio come miglior giocatore dell'anno (assegnato dall'Uefa a Modric): se ne parla nel TMW News, dando uno sguardo anche al match di domani della Juve contro il Parma. Occhi puntati anche sul sorteggio di Europa League per le italiane e infine sull'Inter che contro il Bologna cerca la prima vittoria in campionato

