Il Milan ha ripreso a correre e i meriti sono soprattutto di Zlatan Ibrahimovic. Con lo svedese le cose sono cambiate e anche i giocatori che non rientravano nel progetto di Pioli sono diventati decisivi. Da Rebic a Leao fino a Castillejo, mentre per Suso il clima è sempre più arido. intanto la Roma è pronta a sfidare la Juventus in Coppa Italia e Paulo Fonseca spera di poter far lo sgambetto ai bianconeri in attesa di nuovi rinforzi dal mercato. Politano resta il primo della lista per l'attacco, ma occhio anche a Januzaj, in uscita dalla Real Sociedad. Infine la Juve vola in Serie A ma alcuni giocatori sono con le valige pronte, o quasi. Federico Bernardeschi non vuole perdere l'Europeo e potrebbe chiedere la cessione, così come Emre Can, sempre meno utilizzato da Sarri. Ipotesi scambio tra l'italiano e Rakitic con il Barcellona, ma la trattativa non è ancora partita. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.