tmw news Dai Balcani ad un mercato pronto ad accendersi

vedi letture

Nuova puntata del TMW News con tanti ospiti e tanti temi affrontati. Oggi voliamo nei balcani con Paolo Greatti, osservatore per la Crvena Zvezda che analizza la prossima sfida del Milan in Europa League e segnala i talenti da tenere d'occhio. Attenzione anche al turno di Serie B che è andata avanti in queste feste e dopo uno sguardo al mercato che verrà, uno anche alla situazione in Spagna. Ecco la puntata di oggi: