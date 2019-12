TMW News - Dea dell'anno. Pallone d'Oro, la sesta di Messi

L'Atalanta miglior squadra della stagione 2018-19: al Gran Galà del calcio è stato questo il responso, con Gasperini miglior allenatore della passata stagione. Se ne parla, con una serie di interessanti contributi, nel TMW News di oggi. Spazio poi al Pallone d'Oro vinto da Messi. Non tutti gli addetti ai lavori sono stati d'accordo, ritenendo Van Dijk meritevole di questo trofeo. Infine occhi puntati sul Cagliari, ieri vittorioso sulla Sampdoria in rimonta, dopo essersi trovato in svantaggio addirittura per 3-1.

Clicca sotto per guardare il TMW news