Edizione del TMW News dedicata alle squadre italiane reduci della serata di Europa League: la Lazio che stacca il pass per 16esimi vincendo contro il Marsiglia e il Milan che rimonta il Betis grazie al gol su Suso. Ma non solo: in primo piano anche le convocazioni dell'Italia di Mancini e la marcia di avvicinamento alla super sfida di campionato tra Milan e Juventus. Presente anche una lunga intervista al ds del Bologna, Riccardo Bigon. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.