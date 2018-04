TMW News - Fenomeno Cristiano Ronaldo. Europa League, lotta serrata

Il fenomeno Cristiano Ronaldo in primo piano nel TMW News di oggi: la sua rovesciata di ieri contro la Juve viene nuovamente analizzata nei dettagli, così co,e si discute sul modo in cui è maturata la sconfitta della squadra di Allegri. Spazio anche alla lotta sempre più serrata per l'Europa League, con Atalanta, Sampdoria e Fiorentina ora tutte al settimo posto.