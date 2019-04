TMW News - Fiorentina-Montella, atto II. Napoli, esame di inglese

Edizione odierna del TMW News dedicata in larga parte a Vincenzo Montella, ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Spazio ad analisi, interviste video e dettagli della trattativa che hanno porta l'Aeroplanino sulla panchina viola. Inoltre, in primo piano anche il Napoli, atteso dalla sfida in Europa League contro l?Arsenal. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.