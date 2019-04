TMW News - Fiorentina, Pioli dice basta. Juve, non solo buone notizie

Stefano Pioli dice addio alla Fiorentina: il tecnico viola, dopo i duri comunicati degli ultimi giorni, si è dimesso. Ad Amsterdam, la Juventus si prepara ad affrontare la gara di andata in Champions League contro l'Ajax, con Cristiano Ronaldo ma senza Giorgio Chiellini ed Emre Can. Infine, l'Inter di Marotta, che punta Antonio Conte per il post Spalletti. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi.