L'Inter di Antonio Conte rallenta: a San Siro contro la Roma finisce 0-0, adesso i nerazzurri aspettano la sfida al Barcellona, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale in Champions League. Il Milan invece cerca continuità dopo la vittoria col Parma: avversario di turno il Bologna. Ma la squadra di Stefano Pioli è interessata anche dalle continue voci di mercato relative a un possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. uesto e molto altro nel consueto appuntamento col TMW News di oggi. Per seguirlo, clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.