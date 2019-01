TMW News - Gabbiadini, il ritorno. Roma, i piani per la Champions

Il ritorno di Gabbiadini in Italia, alla Sampdoria, dove già aveva brillato dal 2013 al 2015. Se ne parla nel TMW News di oggi con tanti contributi e interviste con grandi ex attaccanti come Ciccio Graziani e Luciano Chiarugi. Spazio poi alla Roma, al mercato dei giallorossi e all'assoluta necessità di centrare l'obiettivo Champions per difendere e trattenere i big.

Clicca sotto per guardare