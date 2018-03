TMW News - Gattuso tra Juve e rinnovo. Roma, Alisson blindato

Massimiliano Mirabelli assicura: "Nell'uovo di Pasqua il rinnovo di Gattuso". Il tecnico del Milan però ha da preparare la complicata trasferta di Torino contro la Juventus. In casa Roma parla Monchi, che non ha dubbi: Alisson rimarrà in giallorosso per almeno un'altra stagione. E poi un commosso saluto a Emiliano Mondonico, scomparso questa mattina dopo una lunga malattia. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Per seguirlo, clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci segui da App.