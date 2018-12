TMW News - Genoa a Prandelli. Si infiamma la corsa Champions

Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. Come cambierà la squadra rossoblù con l'ex commissario tecnico? Preziosi non ha mandato giù l'eliminazione dalla Coppa Italia e dopo Ballardini ha esonerato anche Juric. Intanto in Serie A si infiamma la lotta per il quarto posto e il Torino, nel posticipo di domenica contro il Milan ha l'occasione di portarsi a -1 dai rossoneri. La Lazio deve ripartire dopo il ritiro e dopo i tre pareggi consecutivi mentre la Roma non può più sbagliare. Infine la Copa Libertadores: domenica alle 20.30 a Madrid la finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors tra le mille polemiche che non accennano a placarsi. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video: