TMW News - Guai in mediana per il Milan. Le miniere d'oro della A

Tanto mercato nell'edizione odierna del TMW News con il Milan che deve far fronte alla super emergenza a centrocampo. Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura ne avranno per quattro o cinque mesi e per questo i rossoneri devono correre ai ripari. Su TuttoMercatoWeb.com abbiamo analizzato oggi tutti i casi che potrebbero portare importanti plusvalenze ai club di Serie A e ne abbiamo parlato anche in studio con un collegamento dalla redazione. Infine la Nazionale: Mancini può contare su due calciatori della Fiorentina come Federico Chiesa e Cristiano Biraghi, sempre più importanti per il commissario tecnico. Nel notiziario di oggi anche le interviste a Enrico Currò ai microfoni di RMC Sport, a Mario Giuffredi, a Marco Lollobrigida e a Serse Cosmi. Clucca sul video per il TMW News di oggi.