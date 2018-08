TMW News - Higuain-Dzeko, la sfida del gol. Attaccanti, invasione polacca

La grande sfida del gol tra Higuain e Dzeko in Milan-Roma. Se ne parla nel TMW News di oggi anche attraverso i voti ai due giocatori da parte di un grande ex attaccante come Pietro Anastasi. Spazio poi ad un'analisi degli interessanti attaccanti polacchi ora nel nostro campionato e infine ad un focus su Simeone, che cerca la stagione della consacrazione.

Clicca sotto per guardare