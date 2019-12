TMW News - Ibrahimovic-Milan, un altro indizio. Inter, Conte al top

Edizione del TMW News dedicata al mercato e al campionato, che tornerà con tante sfida di alta classifica. In primo piano, spazio al futuro di Zlatan Ibrahimovic che apre ad un ritorno in Italia. Ma non solo. Lunga analisi sul momento del Milan, dell'Inter di Conte alle prese con il primato in classifica e col mercato di gennaio alle porte. Ultima parte, tra i molti contributi ed interviste audio/video, dedicata invece al prossimo duello tra Lazio e Juve, con le parole dei protagonisti biancocelesti.

Guarda l'edizione odierna del TMW News nel video in calce!