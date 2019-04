Torna Icardi e l'Inter sorride. 0-4 per i nerazzurri a Genova contro i rossoblù grazie all'argentino che ha siglato la rete del raddoppio su rigore e ha fornito anche l'assist per il "nemico" Perisic. Spalletti adesso si gode il terzo posto e spera di aver ipotecato la qualificazione in Champions League. Non se la passa bene invece la Roma che deve fare i conti anche con il futuro di Nicolò Zaniolo, unica nota positiva per Ranieri nella sfida di ieri contro la Fiorentina. Infine Andrea Belotti: due gol, la sfida vinta con Quagliarella e il messaggio a Roberto Mancini. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi.