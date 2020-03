tmwnews Icardi torna nel mirino della Juve. Cruijff e la grande impronta lasciata nel calcio

vedi letture

Il mercato della Juve con l'idea Icardi che torna in primo piano: se ne parla nel TMW News di oggi soffermandoci sulla possibilità che l'argentino dopo la parentesi al Paris Saint-Germain rientri in Italia per giocare con i bianconeri. Spazio anche per un punto della situazione sul Milan e sulla Roma e su come stanno aspettando il ritorno alla ripresa degli allenamenti. Infine un ricordo, a quattro anni dalla sua morte, di Johan Cruijff, l'ex calciatore ed ex allenatore olandese che lasciato un segno profondo nella storia del calcio.

Clicca sotto per guardare