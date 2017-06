TMW News - Il futuro di Berardi e Donnarumma. Le suggestioni Ibra-Cassano

Gli aggiornamenti sul futuro di Gianluigi Donnarumma e la situazione legata a Domenico Berardi (Inter e Roma). Ma non solo. Nell'edizione odierna del TMW News anche le suggestioni Cassano e Ibrahimovic, oltre all'intervista con l'ex calciatore Pierluigi Orlandini. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.