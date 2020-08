tmwnews Il futuro di Messi e quello di Ibrahimovic. Lazio, è arrivato Reina

vedi letture

Il futuro di Messi e quello di Ibrahimovic sono stati i principali focus del nostro tg quest'oggi: il mercato europeo rischia infatti di essere travolto dal ciclone di un possibile addio al Barcellona della Pulce, mentre in casa Milan c'è grande fiducia per un accordo nei tempi più rapidi possibili per la conferma dello svedese in rossonero. Lazio, Juve e Inter non stanno però a guardare, con i biancocelesti che hanno accolto Reina oggi, la Juve che aspetta McKennie e i nerazzurri a caccia di un centrocampista. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.