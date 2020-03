tmwnews Il mercato della Juve e il futuro di CR7. Le mosse dell'Inter

Il mercato della Juventus e in particolare il futuro di Cristiano Ronaldo: se ne parla nel TMW News di oggi sottolineando come i bianconeri non mettano assolutamente in discussione la sua permanenza al di là delle voci di un suo possibile ritorno a Madrid. Nel corso del programma (che vede anche gli interventi di Stringara, Papa Waigo e del campione del mondo '82 Franco Selvaggi) occhi puntati pure sul mercato dell'Inter.

