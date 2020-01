Il Milan e l'approdo in semifinale di Coppa Italia: se ne parla nel TMW News di oggi realizzato dalla sede del calciomercato a Milano. Si analizza la crescita dei rossoneri anche attraverso le voci di alcuni addetti ai lavori (tra cui Silvano Martina) per poi soffermarsi pure sul Torino che ieri ha sfiorato il colpaccio contro il Milan. Occhi puntati anche sulla Fiorentina che nelle ultime ore ha accelerato acquistando dal Genoa Kouamè e che nelle prossime ore potrebbe chiudere anche per Duncan dal Sassuolo.

