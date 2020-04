tmwnews Il piano B del calcio. Il Brescia al fianco del ministro Spadafora

vedi letture

Il piano B del calcio: se ne parla nel TMW News di oggi analizzando le ipotesi prese in considerazione nel caso in cui il campionato non riprenda. Si prendono in esame gli aspetti di eventuali ricorsi insieme all'avvocato Cesare Di Cintio e si passa poi a parlare dell'attesa delle single squadre per la ripresa dei lavori con un occhio di riguardo al Brescia che appoggia la linea del ministro dello Sport Spadafora.

Clicca sotto per guardare