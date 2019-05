Continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, l'impresa del Liverpool contro il Barcellona in Champions League. Reds in finale dopo una rimonta epica e il giorno dopo è arrivato il momento dei processi in casa blaugrana. Intanto Aurelio De Laurentiis ha dato il suo voto a Carlo Ancelotti: "Stagione da 8". Infine la corsa salvezza: a tre giornate dalla fine l'Empoli spera ancora. Chi sarà la terza retrocessa? Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.