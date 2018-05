TMW News - Inizia l'era Ancelotti al Napoli. Gli obiettivi di mercato

Tutto su Carlo Ancelotti e il Napoli. Nel TMW News di oggi si parla della clamorosa decisione di De Laurentiis di ingaggiare il tecnico di Reggiolo. Con il nostro ospite in studio Alessandro Grandoni (ex difensore di Lazio e Samp) si analizza come potrà essere il nuovo Napoli di Ancelotti, per poi fare il punto della situazione sul futuro di Sarri.