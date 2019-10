TMW News - Inter, al momento giusto. Entusiasmo Napoli

Edizione odierna del TMW News dedicata in gran parte alle squadre italiane impegnate nell'ultimo turno di Champions League. In primo piano, dunque, spazio alle vittorie di Inter e Napoli: da una parte i nerazzurri vincenti contro il Borussia Dortmund, dall'altra i primi tre punti conquistati dal Napoli in trasferta nella massima competizione europea con Ancelotti in panchina. Ma non solo, fra interviste e contributi, parentesi dedicata anche al Sassuolo e al rinnovo di contratto di Domenico Berardi.

